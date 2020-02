Momen Valentine, Hotel Santika Medan Hadirkan Romantic Dinner

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Menikmati Hari Kasih sayang atau Valentine Day bersama orang terkasih selalu menjadi momen tidak terlupakan.

Sama seperti setiap tahunnya, Santika Premiere Dyandra Hotel and Convention Medan menghadirkan spesial romantic dinner. Kali ini akan bertema Season’s of Love.

Director Food & Beverage Santika Premiere Dyandra Hotel and Convention Medan Krisna Widarta mengatakan, pihaknya sudah mempersiapkan dua venue khusus makan malam romantis untuk pasangan yang ingin berbagi kasih di hari valentine, 14 Februari mendatang.

“Kami ada dua outlet yang cocok yakni Benteng Restaurant di lantai 3 dan area Swimming Pool untuk Private Romantic Dinner by The Pool. Dua outlet ini menyuguhkan sajian yang berbeda, dapat disesuaikan dengan suasana dan jenis makanan yang diinginkan," ucapnya.

Di area Swimming Pool kata Krisna pengunjung bisa menikmati lampu-lampu kota Medan di bawah rembulan. Setiap pasangan dihidangkan pilihan romantic set menu mulai dari makanan pembuka, main course, hingga makanan penutup yang menggugah selera.

“Kami sajikan pilihan seperti Beef Steak maupun Grilled Fish sebagai menu utama, selain itu akan ada special gift teddy bear, rose, dan semua ini bisa dinikmati hanya seharga Rp 1.234.000 net/couple,” ujarnya.

Public Relation Manager Santika Premiere Dyandra Hotel and Convention Medan Herry Wahyudi mengatakan agar lebih private kami membatasi makan malam ini hanya untuk 10 pasangan saja. Namun, bila ingin suasana romantis dengan suasana kekeluargaan, indoor Benteng Restaurant bisa menjadi pilihan utama.

“Untuk sajian menu di Benteng Restaurant, kami hidangkan Valentine Buffet Dinner dengan konsep all you can eat. Cocok bagi pasangan atau keluarga yang ingin berbagi kasih sayang tapi ingin makan sepuasnya hanya dengan Rp 515.000 net/couple,” tambah Krisna.

Bukan itu saja, ada lucky draw dan photo booth serta band akustik yang tentunya membuat malam para pasangan yang hadir menjadi lebih romantis. Masing-masing pasangan juga akan mendapatkan coklat dan bunga.

"Kami juga akan memberikan gift spesial untuk tamu. Untuk reservasi, pengunjung bisa langsung reservasi di 061. 4511 999 ext Benteng Restaurant di 1777. Atau bisa langsung datang ke Santika Premiere Dyandra di Jl Kapten Maulana Lubis No 7, Medan," pungkasnya.

(sep/tribun-medan.com)