Pengin Unfollow Akun Instagram yang Jarang Berinteraksi dan Juga Posting News Feed, Ini Caranya

Sebaliknya, kalau isi feed lebih relevan, pengguna pun kemungkinan akan makin betah berlama-lama menatap layar Instagram sehingga ikut meningkatkan view iklan.

TRIBUN-MEDAN.com - Di antara akun-akun yang diikuti di Instagram, ada saja yang jarang berinteraksi dengan kita.

Entah karena tidak tertarik dengan konten yang diunggah atau sekadar follow karena diminta saja.

Nah, Instagram belakangan meluncurkan sebuah fitur baru untuk mengetahui siapa saja yang paling jarang berinteraksi dengan pengguna.

Tujuannya adalah memudahkan pengguna dalam memutuskan akun mana yang kira-kira bisa berhenti diikuti ( unfollow) supaya tampilan feed lebih ringkas dan menarik.

"Ingin melihat akun Instagram mana saja yang paling sering muncul di feed Anda dan mana yang paling jarang berinteraksi dengan Anda?

Sekarang Anda Bisa! Cukup tekan ' following' dan atur daftar dari sana," tulis Instagram dalam sebuah kicauan di Twitter.

"Want to see which Instagram accounts show up in your feed the most and who you interact with the least? Now you can! Just tap “Following” and manage your list from there,"

Pengguna dapat mengakses fitur ini melalui tab " following" pada menu Profile.

Setelah dipilih, akan muncul tab baru bernama "Categories".

Di sini ada dua kategori akun Intagram di dalam jejaring pengguna, yakni "Most Shown in Feed" yang berarti kontennya paling sering ditampilkan, dan "Least Interacted With" atau paling jarang berinteraksi.