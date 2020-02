Akhirnya Brad Pitt Berhasil Raih Piala Oscar, Dapat Penghargaan Aktor Pendukung Terbaik

TRIBUN-MEDAN.com- Brad Pitt berhasil meraih penghargaan Aktor Pendukung Terbaik Oscar 2020.

Pitt berhasil mengalahkan aktor-aktor ternama lain yang ada di kategori ini, seperti Anthony Hopkins (The Two Popes), Al Pacino, Joe Pesci (keduanya ada di The Irishman), Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood).

Lucunya, saat membuka pidatonya, Pitt membuat lelucon dengan membandingkan waktu pidatonya dengan yang diberikan pada politikus John Bolton saat "Mereka mengatakan pada saya, saya hanya memiliki 45 detik untuk berdiri di sini, di mana 45 detik lebih dari yang diberikan Senat berikan pada John Bolton minggu ini," kata Pitt.

"Saya berpikir mungkin Quentin (Tarantino) membuat film tentangnya, pada akhirnya orang dewasa melakukan hal yang benar," imbuh Pitt.

"Ini menakjubkan," ucap Pitt saat mengawali pidatonya.

"Saya sangat terpukau, saya bukan orang yang melihat ke belakang, tapi ini membuat saya melakukannya. Saya memikirkan orangtua saya yang membawa saya menonton Butch and Sundance," ujar Pitt.

"Geena (Davis) dan Ridley (Scott) memberi saya kesempatan pertama pada semua orang luar biasa yang saya temui, untuk berdiri di sini sekarang. Ini merupakan penghargaan Academy Awards pertama yang diterima Pitt dalam akting.

Sebelumnya, Pitt pernah menang tapi sebagai produser dari film 12 Years a Slave untuk kategori Best Picture di tahun 2014.

Once Upon a Time in Hollywood juga masuk dalam nominasi lainnya, seperti best picture, directing and original screenplay untuk Tarantino, Leonardo DiCaprio untuk aktor terbaik, production design, sinematografi, desain kostum, sound mixing dan sound editing.(*)

