Ini Resep Bungkam Ala Agnez Mo Saat yang Bisa Dicontoh Saat Ditanya Kapan Nikah

TRIBUN-MEDAN.com- Terkadang kamu akan merasa risih jika bertemu saudara atau temen lama saat ditanya "Kapan nikah?".

Secara psikologis, bagaimana efek pertanyaan "Kapan nikah?" yang kerap ditanyakan saat silaturahim keluarga, termasuk pada momen Lebaran?

Menurut Psikolog Unit Layanan Psikologi Universitas Sebelas Maret (UNS) Laelatus Syifa, M.Psi, mengatakan, pertanyaan "Kapan nikah" bisa jadi sebenarnya hanya basa-basi.

Jika kamu bosan ditanya mengenai asmara apalagi tentang pernikahan, mungkin kamu ada baiknya meniru pemikiran dan ucapan dari Agnez Mo.

Penyanyi yang sudah go international, punya resep membungkam pertanyaan tersebut dengan segudang prestasi yang dicapainya.

Hal ini dia ungkap dalam sebuah wawancara dengan Najwa Shihab.

"Aku sering ngomongin ke my staff, kadang ada tuntutan keluarga, 'sudah umur segini, stop doing whatever you're doing, supaya bisa fokus ke cowok. For me, it's like I don't get it, like...(bagiku, aku seperti tidak paham, seperti...)," kata Agnez di video kanal YouTube Najwa Shihab.

"Kamu masih suka ditanyain itu (kapan kawin?) enggak?" tanya Najwa Shihab.

Agnez Mo menjawab bahwa dia bersyukur memiliki keluarga yang berpikiran maju, yang lebih mementingkan perkembangan karakternya.

