Karen Pooroe Sempat Minta Izin untuk Bertemu Malam Sebelum Sang Anak Meninggal

Karen Pooroe Sempat Minta Izin untuk Bertemu Sang Anak, Arya Claproth Tak Merespon

TRIBUN-MEDAN.com- Karen Pooroe tengah mengurus perceraiannya dengan sang suami, Arya Satria Claproth.

Sementara, putri semata wayang mereka, Zefania Carina (6) tinggal bersama Arya dan Karen dibatasi aksesnya untuk berkomunikasi dan bertemu dengan putrinya.

Sampai tiba-tiba Karen harus menerima kenyataan anaknya sudah dalam keadaan tak bernyawa usai diduga terjatuh dari balkon apartemen pada Jumat (7/2/2020).

Sebelum mengetahui putrinya telah meninggal, Karen mengaku sempat memohon pada Arya untuk bisa bertemu putrinya.

"Malam pada saat anak saya tidak ada, saya teks Arya, saya teks ibunya juga. Saya bilang, 'Please let me see my daughter, please. Aku mau ketemu anak aku'," kata Karen menuturkan isi pesan yang dikirimkan, saat ditemui di TPU Tanah Kusir Bintaro, Jakarta Selatan, Minggu (9/2/2020).

"At least telepon deh sudah tiga bulan saya enggak telepon, apakah kalian punya hati? Kalian punya hati enggak? Jangan untuk saya deh, untuk anak saya," ucap Karen lagi.

Karen terakhir bertemu Zefania pada 14 November 2019 lalu.

Selama itu pula mantan peserta Indonesian Idol ini tak berkomunikasi dengan Zefania.

"Enggak mungkin dia enggak cari saya. Enggak mungkin dia enggak tanya saya. Please aku udah enggak tahan lagi. 'Tolong tolong, I beg you.' Sampai memohon saya untuk bisa telepon anak saya, padahal itu hak saya sebagai ibu," jelas Karen.

