Raline Shah Jadi Trending Twitter Setelah Terlihat Gabung di Oscar, Netizen Langsung Geger

TRIBUN-MEDAN.com- Artis Raline Shah lagi-lagi bikin geger netizen setelah pamer momen kebersamaannya dengan para pemeran film Parasite.

Hal itu terlihat dari beberapa unggahan aktris cantik 34 tahun ini di Instgaram Story-nya.

Ia tampak berada di tengah-tengah kerumunan pemeran Parasite yang sedang merayakan kesuksesan seteleh membawa empat Piala Oscar di ajang Academy Award ke-92.

Tak hanya itu, Raline juga sempat merekam video saat ia mengajak Choi Woo Shik menyapa para penggemar menggunakan bahasa Indonesia.

"Hai, how are you guys doing?" sapa Choi Woo Shik yang berdiri tepat di sebelah Raline, seperti dikutip Grid.ID pada Selasa (11/2/2020).

Raline pun memandu aktor berusia 29 tahun itu menyapa penggemar dengan berbahasa Indonesia, "Say hi to your fans in Indonesia. Apa kabar".

Choi Woo Shik mengikuti perkataan Raline dan mengucapkan, "Apa kabar?" diikuti lambaian tangan sebagai tanda berpisah dari Woo Shik pada penggemar di Indonesia.

Video itu rupanya diunggah ulang beberapa kali oleh pengguna Twitterhingga menjadikan nama Raline trending.

Netizen pun dibuat geger melihat interaksi keduanya.