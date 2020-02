Hubungan Kedekatan Artis Cantik Asal Medan Raline Shah dengan Aktor Korsel dalam Ajang Oscar 2020

TRIBUN-MEDAN.Com - Artis cantik asal Medan, Sumatera Utara, Raline Shah (34) menjadi populer di warga net khususnya menjadi pembicaraan di Twitter.

Pasalnya Raline Shah asyik berpesta dengan para pemenang Piala Oscar 2020.

Salah satunya dengan aktor Choi Woo Shik dari Korea Selatan yang ikut berperan di film Parasite.

Para warga net Indonesia pun sepertinya iri dengan Raline Shah.

"Ketika kita netijen +62 lg hype Parasite menang Oscar dgn ngetweet sana sini, bkin jokes berita sana sini, Raline Shah malah lagi party bareng seluruh crew & minjem piala Oscar nya buat selfie. APALAH KITA NI DIBANDINGKAN DENGAN QUEEN RALINE, " tulis akun @FilmCerita.

"Dikala selebgram rajin nonton konser bias sana sini raline shah be like "gue party sana sini sama all artis dong," tulis Gita_ss

Film Korea Parasite membawa tiga piala Oscar yakni Best Original Screenplay, Best International Feature dan Best Director.

Dalam kemenangan tersebut, aktris Indonesia, Raline Shah, tampak bersama para pemain, sutradara dan kru film Parasite merayakan kemenangan."

Film asal Korea Selatan, Parasite menorehkan sebuah sejarah baru dengan menyabet empat penghargaan di ajang Oscar 2020 yang diselenggarakan di Los Angeles, Amerika Serikat, Minggu (9/2/2020) lalu.

Dari sembilan nominasi, Parasite memenangkan piala untuk Best Original Screenplay, Best International Feature Film, Best Director dan penghargaan bergengsi, Best Picture.