Medan akan Jadi Tuan Rumah Seminar dan Pameran Nasional “MICES & Expo 2020”

TRIBUN-MEDAN.com - Kota Medan terpilih menjadi salah satu tempat penyelenggaraan pameran dan seminar nasional bertajuk Medan International Conference Energy and Sustainbility (MICES) & Expo 2020.

Mengusung tema Ensuring the Future of Our National Energy Security, MICES & Expo 2020 akan fokus pada keamanan masa depan energi, termasuk masalah energi bangsa.

Kegiatan yang digelar dalam rangka 100 tahun Institut Teknologi Bandung (ITB) tersebut akan digelar di JW marriot Hotel, Rabu (15/4/2020) dan Kamis (16/4/2020).

Ketua panitia MICES & Expo 2020 Zaid Nasution mengatakan, sebelumnya acara akan digelar di Bali.

“Alhamdulillah, berkat kerja keras kami bersama kawan-kawan, MICES & Expo 2020 dapat dilaksanakan di Kota Medan,” kata Zaid dalam keterangan tertulis.

Apresiasi MICES & Expo 2020

Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan Akhyar Nasution pun mengapresiasi dan berterima kasih atas dipilihnya Kota Medan.

“Semoga kegiatan ini berjalan sukses dan lancar, sehingga memberi kontribusi dalam kemajuan energi,” kata Akhyar, saat menerima kunjungan Pengurus Ikatan Alumni ITB Sumut, di Balai Kota Medan, Senin (11/2/2020).

Seminar dan rangkaian expo tersebut akan menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan menteri salah satunya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

Akan hadir pula sebagai narasumber, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrief, serta Menteri BUMN Erick Thohir.