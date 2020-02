Melaney Ricardo Ungkap Alasan Dirinya Tak Ingin Bertemu dengan Deddy Corbuzier

TRIBUN-MEDAN.com- Melaney mengungkapkan satu fakta yang cukup mengejutkan yang belum pernah ia ungkapkan sebelumnya.

Dia mengungkapkan bahwa dirinya pernah sakit hati dengan candaan Deddy Corbuzier, sampai dirinya keluar dari acara yang dipandu Deddy.

Hal tersebut diungkap di akun youtube Melaney yang berkolaborasi dengan Robert Harianto.

"Long time ago (beberapa tahun yang lalu), waktu gua masih muda, belum nikah sama Tyson. I walk out from (aku hengkang dari) 'Hitam Putih', from Deddy Corbuziers talk show (dari acaranya Deddy)," ujar Melaney dalam vlog Robert Harianto yang diunggah pada Rabu (8/1) silam.

Melaney menjelaskan jika saat itu, Deddy tanpa sadar telah membuat lelucon tentang dirinya yang membuatnya begitu sakit hati.

Akibatnya, ia sempat tidak mau sama sekali berada dalam satu panggung bersama mantan istri Kalina Oktarani selama bertahun-tahun.

