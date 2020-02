Situs Web Pemkab Dairi Tak Bisa Diakses, Tampilan Beranda Error, Info CPNS Tak Terganggu

TRIBUN-MEDAN.COM, DAIRI - Situs web resmi Pemkab Dairi, dairikab.go.id, eror. Informasi dihimpun Tribun Medan, masalah ini terjadi sejak Selasa (11/2/2020) kemarin.

Hingga berita ini dikirim, Rabu (12/2/2020) pagi, situs web dairikab.go.id masih eror. Tampilan yang muncul pada beranda saat pertama kali dibuka ialah kotak merah berisi tulisan: "Revolution Slider Error: Slider with alias none not found."

Sewaktu sub-sub menu pada sebelah kanan situs web di-klik, tersaji hanya tampilan kosong.

Sejumlah warga menyayangkan kejadian ini. Salah satu warga di Sidikalang, Passiona Sihombing mengatakan, hal ini menunjukkan pemerintah tidak profesional dan merugikan masyarakat.

Bupati harus cepat-cepat memerintahkan dinas terkait agar hal ini tidak lama berlangsung.

"Masa situs web sekelas pemerintah bisa eror begitu? Padahal, era sekarang sudah menuju e-governance. Semua diusahakan agar warga bisa mengakses pelayanan pemerintah secara online," ungkap pria yang juga politisi parpol banteng moncong putih ini.

Menurut Passiona, kejadian serupa pernah terjadi di masa lampau.

"Pernah, tetapi saya lupa kapan persisnya. Proses tender pengadaan barang/jasa pernah terganggu. Apakah mungkin disengaja, agar hanya perusahaan-perusahaan tertentu yang bisa mengakses, saya kurang tahu pula," tandas Passiona.

Pendapat serupa juga disampaikan Helen, seorang perempuan ditemui di lokasi ujian CPNS. Eror itu, menurut dia, membuat para pelamar CPNS Kabupaten Dairi resah.

"Informasi resmi soal penerimaan CPNS di sini kan lewat situs itu. Kalau rusak, kita cari informasi ke mana," ujar Helen lembut.

Sementara itu, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Dairi mengklaim, situs web dairikab.go.id eror karena gangguan teknis.

Eror, kata Rahmat, diduga disebabkan adanya 'serangan' terhadap beberapa sub-domain situs web dairikab.go.id, termasuk salah satunya situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), situs yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah.

"Gangguan teknis. Saya belum bisa paparkan detailnya. Yang penting, perbaikan sudah mulai dilakukan oleh Tim IT. Kalau untuk info CPNS, aman, enggak terganggu," ujar Kepala Diskominfo Dairi, Rahmatsyah Munthe. (cr16/tribun-medan.com)