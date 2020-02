Banyak Promo Kasih Sayang di Merchant Kuliner Sun Plaza

TRIBUN-MEDAN.com-Sejumlah merchant khususnya kuliner di Sun Plaza berlomba untuk memberikan promo-promo menarik untuk pasangan, diantaranya 4Fingers, Baskin-Robbins, Fore, Pizza Hut, Gulu Gulu, Sour Sally, dan Starbucks.

Merchant kuliner ini memberikan promo di Hari Kasih Sayang dengan potongan harga untuk berdua seperti 50% Off atau Buy One Get One yang menjadi magnet bagi para pasangan untuk berburu promo di hari Valentine.

Pasangan yang rutin berburu promo di Hari Valentine ini diantaranya ada Amanda dan Ardi. Pasangan ini rutin mencari promo-promo menarik di mal setiap Hari Valentine setiap tahunnya. Pasangan ini tampak mengantri minuman di stan minuman kekinian.

Ardi tidak memungkiri bahwa promo di hari kasih sayang tersebut sangat membantu para pasangan untuk membahagiakan pasangannya.

"Selama tiga tahun ini kita rutin cari promo-promo baik di mal ataupun online. Kalau di mal kita seringnya berburu makanan. Karena kalau makanan ini banyak sekali yang menawarkan promo beli 1 gratis 1 kan lumayan tuh," ujar Ardi.

Ardi juga mengungkapkan bahwa di Hari Valentine sering juga diadakan diskon menarik jika membawa pasangan. Hal ini dibenarkan oleh Amanda. Ia menceritakan pengalaman serunya ketika mendapatkan hadiah menarik dari salah satu restoran dengan membawa pasangan.

"Kalau setahun yang lalu waktu berburu promo Valentine, kita waktu itu makan di restoran. Eh rupanya kita dapat gratis voucher makanan karena datangnya berpasangan. Seru sih berburu promo gini," tutur Amanda.

Promo kasih sayang tidak hanya dimanfaatkan oleh para pasangan saja, tapi juga para konsumen yang tidak memiliki pasangan, yaitu Rinda yang berburu promo bersama teman-temannya di Sun Plaza.

Ia bersama teman-temannya tidak melewatkan kesempatan untuk menikmati promo menarik seperti hari Valentine di Sun Plaza. Ia menuturkan bahwa tidak hanya pasangan saja yang dapat menikmati promo.

"Lumayan sering bareng teman-teman ikutan promo seperti ini. Kalau pergi sendiri kan sama aja, jadi ajak teman rame-rame kita hunting makanan sama minuman yang kasih diskon valentine," ungkap Rinda.

Promo yang ditawarkan beberapa merchant di Sun Plaza memiliki varian hari dalam batas promo seperti khusus di tanggal 14 Februari hingga maret mendatang. (cr13/tribun-medan.com)