Rocky Gerung Ungkap Alasan Belum Puji Kinerja Jokowi, Beri Syarat Agar Kinerja Presiden Dipuji

Dikenal sebagai tokoh yang sering mengkritik kinerja Jokowi, ternyata Rocky Gerung membuka peluang untuk memuji sang Presiden.

Dirinya pun mengajukan satu syarat yang bersinggungan dengan kewajiban Presiden sebuah negara.

Apa syarat yang dimaksud? Simak ulasannya berikut ini.

TRIBUN-MEDAN.com, Pengamat politik Rocky Gerung, menungkapkan alasannya sering mengkritik kinerja Presiden Jokowi.

Menurutnya, ia belum menemukan sesuatu yang patut dibanggakan dari sosok pria bernama lengkap Joko Widodo tersebut.

Bahkan, Rocky sampai kesulitan mencari sesuatu yang bisa membuatnya terpaksa memuji Presiden Jokowi

Hal itu dia ungkapkan dalam salah satu video di kanal YouTube Rocky Gerung Official.

"Itu berkali-kali orang tanya, dan saya berupaya buat nyari sesuatu yang bikin saya terpaksa musti memuji tapi sama sekali nggak ada," kata Rocky Gerung dilansir kanal Youtube Rocky Gerung Official, Senin (10/2/2020) seperti yang TribunNewsmaker.com kutip dari Tribunnews.com.

Ia juga menganggap tidak ada satu pun program Jokowi yang harus dipuji.

"Seseorang dipuji kalau dia melakukan sesuatu beyond the call of duty, melampaui tugasnya," kata Rocky.

Rocky mengatakan seorang presiden yang menjalankan tugasnya merupakan sebuah kewajiban dari pada pekerjaannya.

