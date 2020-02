Selamat, Sandy Aulia Melahirkan Anak Pertamanya Berjenis Kelamin Perempuan

TRIBUN-MEDAN.com- Artis Sandy Aulia telah melahirkan anak pertamanya.

Hal ini diketahui dari unggahan Instagram Shandy pada Kamis (13/2/2020).

Istri dari David Herbowo ini mengunggah foto dirinya menggenggam tangan sang bayi.

Melalui caption-nya, Shandy mengatakan tangan mungil sang anak telah mencuri hatinya.

"Oh.. little hands stole my heart

(Oh.. tangan kecil yang telah mencuri hatiku)," tulis Shandy.

Diketahui Shandy Aulia melahirkan bayi berjenis kelamin perempuan.

Sederet artis pun memberikan ucapan bagi Shandy dan sang suami yang telah menikah sejak 2011 ini.

@mellygoeslaw: Selamat @shandyaulia waaah senang banget liatnya.

