Shandy Aulia Kabarkan Kelahiran Anak Pertamanya, Panen Ucapan Selamat dari Para Selebriti

Kabar bahagia disampaikan Shandy Aulia melalui unggahan instagramnya. Shandy mengunggah potret sedang memegang tangan mungil bayinya.

TRIBUN-MEDAN.com - Aktris Shandy Aulia akhirnya melahirkan anak pertama, Kamis (13/02/2020).

Kabar bahagia tersebut disampaikan Shandy Aulia melalui unggahan instagramnya.

Shandy mengunggah potret sedang memegang tangan mungil bayinya.

Shandy Aulia lahirkan anak pertama (instagram @shandyaulia)

@shandyaulia

Oh... little hands stole my heart...

(Oh tangan-tangan kecil mencuri hatiku)

Unggahan Shandy Aulia tersebut lantas dibanjiri ucapan selamat dari deretan rekan artis termasuk Melly Goeslaw.

@melly_goeslaw

Selamat @shandyaulia waaah senang banget liatnya

@septriasaacha

Congratulations Shan! Have a Lovely motherhood..

@prillylatuconsina96

KAAAAA SELAMAT YAAAAAA!!! im so happy for youuuu