Inilah Daftar 25 PPK untuk Pilkada Binjai 2020

Laporan Wartawan Tribun Medan / Dedy Kurniawan

TRIBUN-MEDAN.com, BINJAI - Hasil seleksi Calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pilkada Binjai 2020 akhirnya diumumkan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai, Sabtu (15/2/2020).

Sebanyak 25 nama telah terpilih sebagai calon PPK yang segera dilantik.

Pengumuman ini sesuai Nomor:4 IPP.04.2-Pu/1275/Kota/ll/2020 Tentang Hasil Seleksi Wawancara Calon PPK untuk Pemilihan Walikota Binjai dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2020.

"Pengumuman ini berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 191PP.04.2 BN1275/Kota/ll/2020 tentang Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2020," kata Komisi KPU Divisi Parmas dan SDM, Robby Effendi.

Berikut nama-nama calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan berdasarkan urutan peringkat teratas. Dengan rincian lima orang peringkat 1-5 (satu sampai lima) sebagai calon anggota PPK terpilih, dan lima orang peringkat 6-10 (enam sampai sepuluh) sebagai pengganti antar waktu.

PPK Binjai Kota sesuai urutan, yakni :

1. Ridwan Lubis warga JI. T. Imam Bonjol Gg. Syehsamah Lk. V Setia

2. Thomas Al Akbar JI. Pembina II Lk. II Berngam

3. Irfan Harist JI. Jend Sudirman Gg. Damai No. 12 Lk. II Binjai

4. Ahmad Amri Srg JI. Penggalang No. 32 Berngam

5. Yenny Hartati Pr JI. ST. Hasanuddin Gg. Tualang Setia

6. Rjswardi JI. Andalan XII Berngam

7. Fahru Rozi Hanafiah JI. Penggalang No.32 Lk. II Berngam

8. Isminar JI. Siaga 6 Lk.lV Berngam

9. Suprianto Jln Jend. Ahmad Yani Cg. Balai No. 5 Kartini

10. Firmansyah Putra JI. T. Imam Bonjol No. 153 Lk. IV Setia

PPK Binjai Barat sesuai urutan, yakni :

1. Tauflk Riadi JI. Kuini Lk. V Limau Sundai

2. Yolandha Rakatiwi J. Jend. Gatot Subroto Lk. III Suka Maju

3. Bambang Suhandoko JI. Let Umar Baki Lk. VII Suka Ramai

4. Irwan JI. Kentang Lk. II Payaroba

5. Reza Rismanandar JI. Let Umar Baki Lk. V Payaroba

6. Akhmad Nurdiansyah JI. H.A.H Hasan Lk. III Payaroba

7. Alfin Syarief JI. H.A.H Hasan Lk. V Limau Sundai

8. Edy Syahputra JI. Tempui Lk. V Suka Ramai

9. Aprianda Griya Paya roba Indah Blok.l Payaroba

10. Astuti, S.Pi Pr JI. Nenas Suka Ramai