LIVE STREAMING Persis Solo VS Persib Bandung, Kick Off Pukul 20:30 WIB

TRIBUN-MEDAN.com - Peresmian Stadion Manahan Solo oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan dimajukan dari jadwal semula.

Wali Kota Solo, FX Hadi Rudiyatmo mengatakan, Stadion Manahan Solo akan diresmikan bersamaan dengan digelarnya laga persahabatan Persis Solo vs Persib Bandung, Sabtu (15/2/2020).

"Besok (Sabtu, red) rencananya akan kita resmikan sekalian," katanya saat meninjau Stadion Manahan Solo, Jumat (14/2/2020).

Jika jadi diresmikan Sabtu besok, maka peresmian Stadion Manahan bertepatan memperingati HUT ke-20 Pasoepati dan hari jadi ke-275 Kota Solo.

Organisasi suporter Persis Solo, Pasoepati memasuki usia dua dekade sejak berdiri pada 9 Februari 2000 silam.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pasoepati menggelar acara akbar dalam puncak perayaan lahirnya Pasoepati pada 15 Februari 2020.

Acara bertajuk “Anniversary Match: A Sinergy Between Supporters and the Government” disertai beberapa rangkaian kegiatan.

Dengan puncak acara pertandingan uji coba antara Persis Solo melawan Persib Bandung.