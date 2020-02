Warga Medan Diajak Memajukan Ekonomi Kreatif dalam Kompetisi Design Souvenir

TRIBUN-MEDAN-BLOGWIKI.com – Dinas Pariwisata Kota Medan menggelar Kompetisi Design Souvenir Medan 2020 pada 14 Februari hingga 27 Maret untuk masyarakat umum di Kota Medan.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan, Agus Suryono menjelaskan Kompetisi Design Souvenir dilaksanakan bertujuan untuk memajukan ekonomi kreatif dan pariwisata di Kota Medan, Sabtu (15/2/2020).

Selain itu, Suryono juga berharap agar seluruh masyarakat Kota Medan dapat mengikuti kompetisi tersebut. Lalu, bagi para peserta Kompertisi Design Souvenir , dapat mengembangkan produknya menjadi produk yang berkualitas, dan, menjadi produk kenangan atau souvenir.

"Ya saya berharap melalui kompetisi ini, nantinya Kota Medan akan punya souvenir yang membanggakan. Selain itu, bisa meningkatkan peran serta masyarakat secara luas untuk mengembangkan ekonomi kreatif dan pariwisata Kota Medan. Kami harapkan juga bagi seluruh komponen masyarakat, ikut serta dalam kompetisi design souvenir ini," pungkasnya.

Dalam hal ini Agus juga menjelaskan untuk kompetisi Design Souvenir semua peserta boleh memproduksi dari sektor kuliner, souvenir, fashion dan lainnya yang dibutuhkan oleh wisatawan. Selanjutnya, adapun tata tertib Kompetisi Design souvenir, ialah untuk umum atas nama perorangan atau kelompok.

"Desainnya meliputi ikon pariwisata Kota Medan. Peserta tidak dipungut biaya pendaftaran. Nantinya desain ini akan menjadi milik Dinas Pariwisata Medan. Harus murni karya original belum pernah di lombakan " ujarnya.

Tak hanya itu saja, semua peserta harus mengikuti atau memfollow akun resmi Dinas Pariwisata Medan. Baik itu merupakan akun media sosial Instagram, Facebook, dan lainnya. Lalu, Ia juga menagatakan untuk juri Kompetisi Design Souvenir, terdiri dari 7 orang yang profesional dalam bidangnya.

“Jurinya terdiri dari tujuh, yakni dari Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), Dinas Pariwisata Medan, Akademisi, Designer Kota Medan dan Perwakilan Jurnalis Senior Kota Medan,” ucapnya.

Kemudian, Panitia penyelenggara kompetisi souvenir, Adi menambahkan, masyarakat yang mengikuti kompetisi tersebut harus memiliki KTP Medan. Sementara, untuk kaum milenial, khusus mahasiswa atau pelajar harus mencantumkan kartu pelajar.

Selain itu, Adi juga menjelaskan bagi sanak-saudara dewan juri, sanak saudara pegawai dinas pariwisata dan pegawainya, saudara panitia kompetisi dan panitianya, serta dewan juri, tidak diperbolehkan ikut serta dalam kompetisi ini. Lalu Ia menambahakan untuk jadwal pengumuman pemenang akan diummumkan pada 27 Maret.

“Untuk design souvenirnya harus original, tentunya belum dilombakan dan peserta harus follow instagram resmi dinas pariwisata Medan. Nantinya pengumuman pemenang pada 27 Maret mendatang, dengan hadiah utama uang tunai Rp15 juta, kedua Rp10 juta, dan juara ketiga Rp5 juta, serta mendapakat tropi dan sertifikat penghargaan,” pungkasnya.

Tak hanya itu saja, masih ada juga hadiah untuk juara-juara harapan 1 sampai ketiga. Bahkan, bagi 10 nominator terbaik akan diberikan uang tunai Rp 500 ribuan dan tropi serta sertifikat penghargaan.

(cr22/Tribun-medan.com)