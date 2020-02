Alami Depresi, Presenter Cantik Caroline Flack Diduga Bunuh Diri?

TRIBUN-MEDAN.com- Salah satu presenter kenamaan Caroline Flack meninggal dunia pada 15 Februari 2020.

Presenter berusia 40 tahun itu diduga mengakhiri hidupnya sendiri di apartemennya di Inggris.

Lalu siapakah Caroline Flack dan bagaimana karir dan kehidupan percintaannya. Berikut rangkuman Kompas.com.

• Survei Menangkan Prabowo Menteri Top dan Kerjanya Baik, Kata Survei Wajar karena 2 Kali Capres

Karir Caroline Flack di industri hiburan Inggris dimulai pada tahun 2002. Ia membintangi serial komedi Bo’ Selecta!.

Kemudian, Flack tercatat pernah menjadi presenter acara musik yang tayang di CBBC bertajuk 'E4 Music'.

Pada tahun 2009, Flack mulai merambah industri televisi dengan menjadi co-host di acara Gladiators yang tayang di Sky One.

Di tahun yang sama, ia juga menjadi presenter acara I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here! bersama dengan Joe Swash dan Russell Kane.

Sayangnya, pada tahun 2011, Flack meninggalkan acara tersebut dan mulai membawakan acara spin-off dari The X Factor, yakni The Xtra Factor bersama Olly Murs.

Flack membawakan acara tersebut hingga tahun 2014.