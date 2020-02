Arteta Terkejut dan Langsung Hubungi Guardiola Terkait Sanksi UEFA Hingga Munculnya Nama Pochettino

TRIBUN-MEDAN.com, Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, memberi dukungan untuk Pep Guardiola terkait hukuman yang didapatkan Manchester City.

Mikel Arteta mengungkapkan bahwa dirinya telah menghubungi Pep Guardiola dan rekan-rekan lamanya di Manchester City setelah mereka dihukum oleh UEFA.

UEFA lewat Badan Pengendali Keuangan Klub atau Adjudicatory Chamber of the Club Financial Control Body (CFCB) menghukum Manchester City karena dianggap telah melanggar aturan lisensi klub dan Financial Fair Play (FFP).

Mengutip Bolasport.com, UEFA juga menjatuhkan hukuman larangan bermain di kompetisi antarklub Eropa untuk Manchester City pada musim 2020-2021 dan 2021-2022.

The Citizens juga dikenakan denda sebesar 24,9 juta poundsterling untuk pelanggaran tersebut.

Selain itu, tim asuhan Pep Guardiola ini juga menghadapi kemungkinan pengurangan poin dan ancaman degradasi ke kasta keempat dari Liga Inggris.

Arteta, yang merupakan mantan asisten Guardiola saat berada di Manchester City, bisa mendapatkan keuntungan jika larangan itu ditegakkan.

Jika skuat asuhan Guardiola finis di empat besar Liga Inggris, maka jatah mereka akan diberikan kepada tim yang berada di posisi berikutnya di luar zona Liga Champions.

Saat ini, Arsenal berada di posisi ke-10 klasemen Liga Inggris setelah mendapatkan tiga poin ketika melawan Newcastle, Minggu (16/2/2020).

Tim asuhan Arteta berpotensi mendapatkan tempat di Liga Champions karena hanya berjarak dua kemenangan dari Tottenham Hotspur yang menempati posisi ke-5 dengan 40 poin.