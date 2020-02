Lagu Melly Goeslow Bagaikan Langit Booming, Deretan Aktor Hingga Pemain NBA Main TikTok

PENCIPTA dan penyanyi Melly Goeslaw menjadi pembicaraan di media sosial baru-baru.

Karena salah satu lagu Melly Goeslaw berjudul Bagaikan Langit yang sekarang dipakai di aplikasi TikTok menjadi booming.

Akhir-akhir ini para aktor Hollywood hingga atlet Internasional main TikTok dengan lagu Bagaikan Langit

Ditambah lagi lagu Bagaikan Langit ini dimainkan para pemain NBA AllStar 2020 dengan aplikasi TikTok.

"NBA all star moment along with #bagaikanlangitsong #tiktok," tulis Melly Goeslaw.

Tentu saja hal ini membuat bangga semua orang.

Adapun Lagu Bagaikan Langit ini pada tahun 2020 menjadi penggalan di aplikasi TikTok dan saat ini memang lagi populer buat para penggunanya.

Biasanya orang memainkan ini dengan efek face tracking, lalu seluruh wajahnya terpampang di layar dengan beragam gaya, dari yang menjulurkan lidah, muka manyun dan sebagainya.

Para selebriti Indonesia ikut mengomentari video tersebut.

Iis Dahlia berkomentar: mendunia loh anda #proud

Kalina Octaranny: WOW my teacheeerr!!