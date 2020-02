Pentas Seni Yayasan Perguruan Mayjend Sutoyo SM

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Natalin

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN- Pentas seni (Pensi) Yayasan Perguruan Mayjend Sutoyo SM berlangsung meriah. Acara ini mengangkat Wonderful Indonesia, The End of Education is Character di pusat perbelanjaan, Manhattan Times Square, Medan, Sabtu (15/2/2020).

Kepala Sekolah SD Mayjend Sutoyo SM, Dewi S. Sofyan mengatakan acara ini diisi dengan lomba mewarnai, fashion show, choir, angklung, band, solo, beatbox cosplay, dance, standup comedy, pameran lukisan, kuis, lucky draw, speech dan puisi.

"Antusias siswa, orangtua serta masyarakat mengikuti acara pensi ini sangat baik. Kegiatan pensi ini dimeriahkan oleh berbagai atraksi," ujar Dewi.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Bidang Sejarah dan Keperpustakaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Rumeralawaty Berutu turut mengapresiasi dan menyambut baik terselenggaranya acara ini.

Diakuinya, kegiatan ini merupakan ajang mengembangkan minat dan bakat dalam bidang seni dan budaya sehingga acara ini dapat ditampilkan oleh seluruh anak didik. Hal ini menunjukkan prestasi yang dapat dibanggakan.

"Acara ini menampilkan beragam macam daerah kiranya acara ini menjadi pemberi semangat pada anak anak dan generasi muda yang ada di Sumut. Kegiatan ini strategis dan dapat membina generasi muda berkreasi dalam hal positif," ujar

Rumeralawaty.

Sementara itu, Perwakilan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah sekaligus

Kabid SMA Dinas Pendidikan Pemprovsu, Ikhsan Lubis MM mengatakan pihaknya mendukung penuh kegiatan pensi ini.

"Acara ini berjalan lancar, beragam kegiatan lomba yang diselenggarakan disini. Selamat kepada pemenang dan bagi yang belum dapat juara tetap semangat," kata Ikhsan.

Ketua Yayasan Perguruan Mayjend Sutoyo SM Andy Krishna Putra mengatakan dengan terselenggaranya acara ini bisa memberi tempat kepada anak anak agar bisa berinteraksi, berkarya dan berusaha dan membuat satu sama lain lebih hangat.

"Anak anak TK, SD, SMA bisa saling bekerjasama jadi satu dan kita di sini menjadi tempat yang baik untuk memberikan pendidikan nilai nilai kemanusiaan, karena nilai kemanusiaan ini akan membawa anak-anak tersebut menjadi manusia yang berakhlak dan beragama," ucap Andy. (nat/tribun-medan.com)