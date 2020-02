BCL Sangat Terpukul Kepergian Ashraf Begitu Cepat, Minta Suaminya Didoakan: Saya Belum Bisa Mencerna

TRIBUN-MEDAN.com, Penyanyi Bunga Citra Lestari ( BCL) memberi pernyataan singkat tentang kematian suaminya, Ashraf Sinclair, Selasa (18/2/2020).

Bunga masih belum mau bicara banyak dan hanya mengucapkan terima kasih kepada para awak media.

“Untuk teman-teman semuanya, saya cuma mau minta doa untuk Ashraf, semoga diberi jalan yang lapang dan diberikan yang terbaik untuk Ashrafnya di sana,” ucap Bunga Citra Lestari saat ditemui di San Diego Hills Karawang, Jawa Barat, Selasa (18/2/2020).

BCL mengatakan dia masih belum bisa berbicara banyak karena sangat terkejut atas kematian suaminya yang begitu mendadak.

"Saya enggak bisa banyak berbicara, saya masih syok, everything it so fast. Saya juga belum tidur," kata BCL.

"It’s not easy untuk dalam kondisi kaget seperti ini," ujar penyanyi yang akrab disapa Unge ini.

• Pria Ini Bakar Rumah Abang Iparnya Karena Tak Dipinjamkan Sepeda Motor

• Viral Video Anak Dianiaya Ibu Tiri di Simalungun, Ditampar Hingga Dicambuk Pakai Tali Pinggang

• Harga Paket Internet Semakin Murah, Google Hentikan Program WiFi Gratis di Indonesia Akhir 2020

• Gubernur Edy Rahmayadi Sebut Telah Laporkan Balik 6 Warga, tapi Biro Hukum Nyatakan Masih Telaah

"Saya masih berusaha mencerna, Makasih teman-teman sudah datang," lanjut BCL.

Lebih lanjut dalam situasi berduka, Bunga berharap agar banyak doa untuk Ashraf Sinclair.

"Mudah-mudahan Ashraf bisa dapat banyak doa dari rekan media yang hadir.

Aku makasih selama ini mungkin sudah memberikan pemberitaan yang baik mengenai aku dan Ashraf," ucapnya lagi.