Harga Cabai Merah dan Kentang Alami Kenaikan di Pasar Petisah Medan

TRIBUN-MEDAN.com - Harga cabai merah dan kentang di Pasar Petisah Medan, mengalami kenaikan.

Diwawancarai www.tribun-medan.com pada Jumat (21/2/2020), pedagang bernama Nur menyebutkan kenaikan harga cabai terjadi bertahap.

Awalnya harga cabai Rp 35 ribu per Kilo Gram, dan terus mengalami kenaikan hingga diprediksi akan tembus Rp 50 ribu.

"Harga cabai merah naik kali pun, semalam masih Rp 42 ribu per kilo, sedangkan hari ini modal kami aja sudah Rp 45 ribu per kilo. Padahal dulu Rp 35 ribu per kilo. Ini naik-naik terus. Mungkin naik lagi lah ini, bisa di atas Rp 50 ribu per kilo," ucap Nur.

Sementara itu harga kentang mengalami kenaikan yang awalnya Rp 8000 per Kilo Gram menjadi Rp 10 ribu per Kilo Gram.

Tidak diketahui pasti penyebab kenaikan harga ini, namun pedagang menduga banyak petani Sumut menjual hasil panen ke luar kota.

"Selain pengiriman ke luar, panen cabai juga berkurang. Tapi yang jelas pengiriman ke luar kota yang buat harga cabai naik," pungkas Nur.

(cr23/tribun-medan.com)