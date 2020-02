LIVE BOLA: Live Streaming Chelsea vs Tottenham, Siaran Langsung Liga Inggris Malam Ini

Jadwal Liga Inggris malam ini menyajikan laga derbi London antara Chelsea vs Tottenham Hotspur di Stamford Bridge, Sabtu (22/2/2020).

Laga Chelsea vs Tottenham Hotspur menjadi pertandingan pembuka Liga Inggris pekan ke-27.

Pertandingan diprediksi akan berlangsung ketat karena kedua tim merupakan penghuni papan atas Liga Inggris.

Baik Chelsea maupun Tottenham Hotspur bersaing ketat di klasemen sementara Liga Inggris.

Chelsea menghuni peringkat ke-4 dengan koleksi 40 poin hingga pekan ke-26.

Sementara Tottenham Hotspur berada di peringkat ke-5, tertinggal satu poin saja dari Chelsea.

Hukuman larangan bertanding di Liga Champions dua musim ke depan yang diterima Manchester City membuat Chelsea dan Tottenham Hotspur berpeluang lolos ke ajang tersebut jika mampu mempertahankan posisi saat ini.

