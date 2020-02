Peringati Hari Peduli Sampah dengan Menelusuri Jejak Sampah Sampai ke TPA Kutalimbaru

TRIBUN-MEDAN.com-Memperingati Hari Peduli Sampah Nasional, komunitas Try To Zero Waste (TTZW) Medan bersama Roda Hijau mengadakan Tur Edukatif bertajuk Jejak Sampah yang diadakan di TPA Kutalimbaru Deliserdang, Sabtu (22/2/2020).

Wilda Cahyani dari TTZW Medan mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat khususnya di Kota Medan tentang bagaimana alur sampah yang dihasilkannya. Hal ini, menurut Wilda menjadi hal yang penting untuk membuka kembali cara pandang terhadap setiap sampah yang dihasilkan dari tempat paling kecil yakni rumah masing-masing.

"Pada tanggal 21 Februari itu diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional, berangkat dari keresahan terhadap masalah sampah yang ada kita merasa perlu membuat sesuatu. Berkolaborasi dengan Roda Hijau kita adakan tur edukatif ke TPA."

"Nah kenapa harus ke TPA karena sekarang pengetahuan tentang di mana sampah berakhir itu masing kurang di masyarakat, oleh karena itu kesadaran untuk bertanggungjawab terhadap sampahnya juga masih sangat kurang," ujar Wilda kepada Tribun Medan, Sabtu (22/2/2020).

Selain untuk menambah kesadaran terhadap sampah yang dihasilkan, TPA Kutalimbaru dipilih sebagai lokasi tur edukatif juga untuk menambah wawasan mengenai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang tahun 2008.

"Kenapa kami pilih TPA Kutalimbaru? Karena ingin mengedepankan aspek edukasinya, kalau TPA yang di Medan kan masih dengan sistem pen dumping, sementara yang di Deliserdang ini sudah menerapkan sistem sanitary landfill di mana sesuai dengan yang direkomendasikan Undang-Undang tahun 2008, di mana sistem yang digunakan itu sampah dikumpulkan dan ditimbun dengan tanah," katanya.

Selain tur edukatif, terang Wilda, rangkaian kegiatan juga ada materi mengenai pengelolaan sampah yang dibawakan oleh Stella dari Roda Hijau dan Gaya Hidup Minim Sampah yang dibawakan oleh Khairunisa dari Try To Zero Waste Medan, kegiatan pemaparan materi ini dilakukan di Alifa Creative Space Jalan Brigjen Katamso Medan. Juga ada games yang membahas mengenai pilah sampah yang dibawakan oleh Wilda.

"Rangkaian kegiatan kita itu ada tur edukatif yakni di mana peserta bisa belajar bagaimana sampah nya dikelola di TPA, selama ini kebanyakan dari kita tidak lagi berpikir bagaimana nasib sampah yang sudah dibuang, sementara sebenarnya perjalanannya masih panjang lagi. Setelah itu kita juga ada materi mengenai pengelolaan sampah dan gaya hidup minim sampah, juga ada games yang tetap bertemakan sampah," kata Wilda.

Peserta dari kegiatan ini berasal dari berbagai kalangan yakni mahasiswa, ibu rumah tangga, instansi pemerintah dan swasta. Lingkup peserta kegiatan juga tergolong luas karena kegiatan ini terbuka untuk umum. Melalui peserta yang berasal dari berbagai kalangan ini Wilda berharap bisa menularkan kesadaran terhadap permasalahan lingkungan khususnya sampah, dan juga membangun jaringan yang lebih luas lagi dalam pergerakan penyadaran sampah.

"Peserta hari ini itu ada yang dari mahasiswa, ada juga ibu rumah tangga, ada pegawai BUMN, ada juga dari instansi pemerintahan. Pesertanya berasal dari berbagai kalangan dan usia, karena juga kita buka kegiatannya untuk umum, supaya bisa mencakup lebih luas," ujar Wilda.

Ia berharap agar kegiatan sejenis bisa menjangkau lebih banyak orang dan semakin banyak yang tersadarkan untuk bertanggung jawab terhadap sampahnya. Kepada peserta yang datang ia berharap bisa mengambil banuak manfaat dari kegiatan yang dilakukan, mulai dari menambah wawasan hingga perlahan menumbuhkan kesadaran.

"Harapannya ke depan supaya kegiatannya bisa lebih besar, menjangkau lebih banyak orang lagi supaya kita bisa membangun jejaring dalam pergerakan sadar terhadap sampah. Bagi peserta yang hadir juga semoga bisa mengambil banyak manfaat dari kegiatan yang kita lakukan," pungkasnya. (cr14/tribun-medan. com)