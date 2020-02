Sinopsis drama Korea 'Hi Bye Mama', pengganti drama Crash Landing on You, yang akan tayang mulai Sabtu, 22 Februari 2020

Sinopsis Drama Korea Hi Bye Mama, Pengganti Crash Landing on You yang Tayang Mulai Malam Ini

TRIBUN-MEDAN.com - Drama Korea Crash Landing on You baru saja berakhir.

Tapi, para pecinta drama Korea tidak perlu bersedih karena Crash Landing on You tidak lagi tayang.

Ada drama korea spesial yang siap menemani waktu luang Anda.

Drama Korea Hi Bye Mama akan tayang menggantikan slot Crash Landing on You.

Jadi, Sabtu malam dan Minggu malam Anda tidak akan hampa.

Drama Korea Hi Bye Mama akan tayang mulai Sabtu, 22 Februari 2020.

Drama Korea Hi Bye Mama ditayangkan di saluran televisi tvN.

Drama Hi Bye Mama ini merupakan comeback artis cantik Kim Tae Hee.

Kim Tae Hee kembali menyapa penggemar setelah lama vakum lima tahun.