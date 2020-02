Ello Pamer Kemesraan dengan Kekasih Barunya di Perayaan Ulang Tahunnya yang ke-37

TRIBUN-MEDAN.com - Marcello Tahitoe atau Ello baru saja berulang tahun ke 37. Pada momen itu, Ello akhirnya memamerkan pacar barunya bernama Susan Tanoe.

Mantan kekasih Aurelie Moeremans tersebut baru saja berulang tahun ke-37 pada (20/2/2020).

Pada momen ulang tahunnya kali ini, Ello akhirnya mempublikasi kekasih barunya ke hadapan publik.

Ello dan pacar baru (TribunStyle.com/Instagram @marcello_tahitoe)

Hal itu terlihat pada unggahan terbaru Ello di Instagram pada Jumat (21/2/2020).

Ello nampak mengunggah beberapa foto yang memperlihatkan momen perayaan ulang tahunnya yang ke-37.

Pada slide pertama Ello mengunggah foto memeluk seorang wanita yang tengah membawa kue.

Ia juga menyematkan akun Instagram @susantanugraha di foto tersebut.

"I didn't see it coming! Neither the best surprise birthday party nor you come into my life @susantanugraha.