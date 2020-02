Gila, Sekali Tarung Kandaskan Deontay Wilder, Tyson Fury Kantongi Kocek Rp 1,9 Triliun

TRIBUN-MEDAN.com - Petinju Tyson Fury meraup keuntungan seusai berhasil mengalahkan Deontay Wilder pada pertarungan rematch perebutan sabuk juara kelas berat versi WBC.

Bertanding di MGM Grand Garden Arena, Paradise, Nevada, Minggu (23/2/2020) pagi WIB, Tyson Fury menang secara technical knock out (TKO).

Deontay Wilder tak bisa melanjutkan pertarungan pada ronde ketujuh.

"Wilder terlihat sulit berdiri secara tegap pada awal ronde ketujuh. Dia terlihat kehilangan keseimbangan," ucap salah satu komentator Mola TV.

Kemenangan ini membuat Tyson Fury merebut sabuk juara kelas berat versi WBC dari tangan Deontay Wilder.

Dikutip dari Business Insider, Tyson Fury mengantongi uang sebesar 138 juta dollar AS, atau setara Rp 1,9 triliun seusai menang atas Deontay Wilder.

Total nilai itu diberikan jika Tyson Fury juga menantang Anthony Joshua pada pertandingan berikutnya.

Selain itu, baik Tyson Fury maupun Deontay Wilder juga menerima uang sebesar 5 juta dollar AS (sekitar Rp 68 miliar) setelah pertandingan di MGM Grand Garden Arena.

Belum lagi, kedua petinju akan menerima uang sebesar 40 juta dollar AS (sekitar Rp 551 miliar) dari pay per view atau bayaran per tayang.

Promotor Tyson Fury di Amerika Serikat (AS), Bob Arum, mengatakan pihaknya menargetkan dua juta pay per view di AS dan 800.000 hingga 1 juta pay per view di Inggris.

Penonton Deontay Wilder vs Tyson Fury pecahkan rekor

Sementara itu, total 15.816 lembar tiket terjual pada pertandingan Deontay Wilder vs Tyson Fury di MGM Grand Garden Arena.

Total pendapatan sekitar Rp 16,9 juta dollar AS (Rp 232 miliar).

Ini merupakan penjualan tiket terlaris untuk pertarungan gelar kelas berat dalam sejarah Nevada.

