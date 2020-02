Ibunda Lyodra Ginting Gak Menyangka Putrinya ke Grand Final Indonesian Idol 2020

T R I B U N-MEDAN.com - Acara nonton bareng Lyodra Ginting di lapangan merdeka Medan berlangsung meriah bersama para pendukung Lyondra.

Seperti diketahui, Lyondra melaju ke Grand final Indonesian Idol 2020 bersama Tiara.

Ibunda Lyodra Natalia Johanna yang turut mengikuti acara nonton bareng tersebut juga setia mengikuti acara hingga malam semakin larut.

Natalia Johanna mengatakan, dirinya tidak menyangka Lyodra bisa sampai di tahap grand final.

"Sebenarnya nggak nyangka, Lyodra bisa sampai di babak grand final ini. Melihat tadi penampilan Lyodra kita optimis dia pasti bisa, tapi kan kita tetap berusaha, makanya diadakan acara nonton bareng ini untuk menggerakkan orang-orang agar mau memberikan votingan nya untuk mendukung Lyodra," ujar Natalia saat ditemui di lokasi acara Senin (24/2/2020).

Ia mengatakan dirinya harus tetap optimis Lyodra bisa menang, namun bagaimanapun hasilnya adalah yang terbaik.

Siapapun yang menjadi juara satu atau dua, keduanya tetap sama-sama juara.

"Kita harus tetap optimis, karena sebenarnya mau satu atau dua kan tetap juara, bedanya hanya di angkanya saja. Begitupun tentu kita tetap berharap Lyodra bisa mendapatkan yang nomor satu, apapun hasilnya nanti itulah yang terbaik," tuturnya.

Malam final Indonesian Idol season 10 yang berlangsung Senin (24/1/2020) berakhir meriah.

Ke dua finalis yakni Lyodra dan Tiara menyanyikan lagu berjudul Gemintang Hatiku yang merupakan lagu kemenangan.

Sementara untuk hasil vote untuk kedua finalis, akan diumumkan Minggu depan.

"Dua grand finalis telah tampil dengan sangat luar biasa malam ini dan kita Indonesia akan menjadi saksi lahirnya The Next Indonesian Idol, apakah Lyodra, apakah Tiara, Indonesia memilih The Next Indonesian Idol, kita akan mengetahuinya di Result Show and Reunion minggu depan," ujar host Indonesian Idol Daniel Mananta melalui layar raksasa di lapangan merdeka malam.

Daniel kemudian mengatakan kedua finalis masih memerlukan dukungan vote untuk menjadi juara Indonesian Idol dan menutup acara dengan mengingatkan bahwa vote result atau hasil vote akan diumumkan minggu depan yakni tanggal 2 Maret 2020.

"Terus vote karena line vote akan terus dibuka hingga seminggu ke depan, sampai jumpa di tanggal 2 Maret 2020," pungkasnya.

