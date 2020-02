RM BTS Menangis saat Garap Album Map of The Soul: 7, Teringat Kesulitan di Awal Karir

RM BTS menangis saat menggarap lagu We Are Bulletproof: The Eternal dan Louder Than Bombs dari album terbaru BTS Map Of The Soul: 7

TRIBUN-MEDAN.com - RM BTS menceritakan bahwa dirinya sempat menangis saat mengerjakan lagu-lagu di album terbaru map of The Soul: 7.

Hal tersebut disampaikannya saat BTS menggelar jumpa pers untuk mempromosikan album terbaru mereka, Map of The Soul: 7, pada Senin (24/2/2020).

Melansir GRID.ID, jumpa pers BTS ini dapat disaksikan penggemar secara global lewat video streaming.

Selama jumpa pers, RM BTS menceritakan bagaimana proses pembuatan album Map of The Soul: 7.

Pria bernama asli Kim Nam-joon mengaku sempat menangis saat mengerjakan lagu-lagu bertempo rendah seperti We Are Bulletproof: The Eternal dan Louder Than Bombs.

Keduanya merupakan deretan lagu yang ada di album terbaru BTS, Map Of The Soul: 7.

"Ini adalah pertama kalinya saya membicarakan hal ini,

"Ketika mengerjakan lagu-lagu dengan tempo lebih rendah seperti We Are Bulletproof: The Eternal dan Louder Than Bombs, aku banyak menangis di studio,

"Karena aku memikirkan masa lalu. Aku pikir, aku masih kesulitan mengungkap sisi lemahku, dan menerimanya apa adanya,