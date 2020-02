RM BTS Menangis saat Garap Album Map of The Soul: 7, Teringat Pahitnya Masa Lalu di Awal Karier

TRIBUN-MEDAN.com- Idol Kpop BTS telah menggelar jumpa pers untuk mempromosikan album terbaru mereka, Map of The Soul: 7, pada Senin (24/2/2020).

Jumpa pers BTS ini dapat disaksikan penggemar secara global lewat video streaming.

Selama jumpa pers, RM BTS menceritakan bagaimana proses pembuatan album Map of The Soul: 7.

Ia mengaku sempat menangis saat mengerjakan lagu-lagu bertempo rendah seperti We Are Bulletproof: The Eternal dan Louder Than Bombs.

Keduanya merupakan deretan lagu yang ada di album terbaru BTS, Map Of The Soul: 7.

"Ini adalah pertama kalinya saya membicarakan hal ini."

"Ketika mengerjakan lagu-lagu dengan tempo lebih rendah seperti We Are Bulletproof: The Eternal dan Louder Than Bombs, aku banyak menangis di studio."

"Karena aku memikirkan masa lalu. Aku pikir, aku masih kesulitan mengungkap sisi lemahku, dan menerimanya apa adanya. "

"Aku masih ketakutan mengekspresikan fakta bahwa kami atau aku masih memiliki kesulitan dan ketakutan," ujarnya dikutip Grid.ID dari Koreaboo.com, Selasa (25/2/2020).