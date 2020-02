El Rumi Sebut Pertemuan Maia dan Ahmad Dhani di Indonesian Idol Adalah Mimpi yang Jadi Nyata

Melalui unggahan di Instagram Story-nya, El mengucapkan terima kasih pada tim Indonesian Idol yang telah mewujudkan impiannya menyatukan orangtuanya di panggung.

TRIBUN-MEDAN.com - Putra kedua dari musisi Ahmad Dhani dan Maia Estianty, Ahmad El Jallaludin Rumi atau akrab disapa El, mengingat kembali harapannya dua bulan lalu saat menghadiri Indonesian Idol X .

Ketika itu, El sedang berada di Jakarta menemani bundanya, Maia Estianty, yang sedang menjadi juri di ajang itu.

El mengunggah foto bersama para juri hingga pembawa acara di akun Instagram-nya @elelrumi, dengan sebuah keterangan tentang harapannya.

"Pertama kali ke @IndonesianIdol nemenin ayah @ahmaddhaniofficial jadi juri, sekarang nemenin Bunda @maiaestiantyreal jadi juri. Kira-kira mungkin enggak mereka duduk di satu meja juri yang sama?" tulis El Desember 2019.

Rupanya keinginan El tersebut benar-benar diwujudkan oleh tim Indonesian Idol.

Orangtuanya akhirnya bertemu di panggung grand final Indonesian Idol X.

Interaksi akrab antara Ahmad Dhani dan Maia begitu menyenangkan hati El.

Melalui unggahan di Instagram Story-nya, El mengucapkan terima kasih pada tim Indonesian Idol yang telah mewujudkan impiannya.

"Dua bulan kemudian beneran diwujudin dong sama @indonesianidolid," tulis El disertai emoji kecupan dan emoji tersenyum dengan mata bersimbol hati.

"Thanks for making this happened though. Massive respect to the team that made this dream (my dream) into reality. (Terima kasih membuat ini terwujud. Hormat besar pada tim yang membuat mimpi ini (mimpi saya) menjadi nyata) @indonesianidolid @officialrcti," tulisnya lagi.

Seperti diketahui, Ahmad Dhani dan Maia Estianty resmi bercerai pada 2008 .

Dari pernikahannya dengan Ahmad Dhani, Maia memiliki tiga anak laki-laki, mereka adalah Ahmad Al Ghazali (Al), Ahmad El Jallaludin Rumi (El), dan Abdul Qodir Jaelani (Dul).

(Kompas.com/Rintan Puspita Sari)

