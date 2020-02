SAAT Ini Sedang Berlangsung Liga Champions: Napoli vs Barcelona, Chelsea vs Bayern Munchen

LINK Live Streaming Liga Champions Chelsea vs Bayern Munchen dan Napoli vs Barcelona di SCTV.

Susunan Pemain dan Link Live Streaming Pertandingan Lihat di Akhir Berita.

Ekspresi pelatih Chelsea, Frank Lampard, usai timnya ditumbangkan Manchester United pada pekan pertama Liga Inggris 2019-2020. (TWITTER.COM/CHELSEAFC via bolasport)

Jadwal Liga Champion malam ini Siaran Langsung SCTV menayangkan laga Napoli vs Barcelona.

Di jam yang sama, Chelsea vs Bayern Munchen disiarkan via LINK Live Streaming championsTv di vidio.com.

Pertandingan Liga Champions babak 16 besar leg 1 pekan ini dijadwalkan pada Selasa malam atau tepatnya Rabu (26/2/2020) dini hari.

Siaran Langsung dan LINK Live Streaming Liga Champions di SCTV dan uefaTV partner dapat diakses mulai pukul 03.00 WIB.

Adapun di hari berikutnya, Kamis (27/2/2020) dini hari SCTV menayangkan laga Real Madrid vs Manchester City sedangkan laga Lyon vs Juventus disiarkan via LINK Live Streaming.

Napoli vs Barcelona

Barcelona bertandang ke markas Napoli pada leg pertama babak 16 besar kompetisi Liga Champion, Rabu (26/2/2020).

Pertandingan Napoli kontra Barcelona di babak 16 Liga Champions akan menjadi pertandingan spesial bagi Lionel Messi, dikutip Tribun Jogja dari Tribunnews.