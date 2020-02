Ditolak Berkali-kali Hingga Diblok saat PDKT, Perjuangan Robertto Ekko Taklukan Hati Pamela Bowie

TRIBUN-MEDAN.com, Perjuangan mendapatkan cinta dari lawan jenis harus dilakukan maksimal.

Ya, tujuannya agar target kekasih yang diinginkan bisa segera berlabuh.

Hal ini yang dilakukan Roberto Ekko terhadap Pamela Bowie.

Artis peran Pamela Bowie siap melepas masa lajangnya.

Gadis kelahiran Madiun, 18 Oktober 1993 ini telah dilamar sang kekasih pada Desember 2019 lalu.

Momen lamaran un-official itu berlangsung di Jewel Changi Airport, Singapura.

Tak pikir panjang, mantan kekasih Joshua Suherman itu langsung mengiyakan lamaran sang kekasih.

• Yakin Tersangka Susur Sungai Tak Punya Niat Jahat, Sudjiwo Tedjo:Dari Tangan Guru Muncul Pak Jokowi

"He asked...she said YES ," tulis Pamela Bowie dalam keterangan foto unggahannya Minggu (8/12/2019).

Sebelum dilamar, perempuan yang akrab disapa Pammy ini diketahui sempat menjalin kasih dengan beberapa pria.

Seperti Reza Smash, Joshua, Rubin Danny dan Rinov Georgio Widiarto.