Hotman Paris Kesal Lamborghini Terendam Banjir: 'Welcome to Jakarta, the Metropolitan City!'

TRIBUN-MEDAN.com - Hotman Paris dibuat resah oleh banjir di Jakarta.

Ini karena banjir membuat mobil Lamborghini milik Hotman Paris teredam.

Hotman Paris pun menyindir kinerja pemerintah yang belum maksimal dalam menangani banjir.

Sebagaimana diketahui aktivitas di Jakarta sempat lumpuh usai dilanda banjir pada pergantian tahun kemarin.

Pada sekitar pertengahan bulan Januari, Jakarta kembali dilanda banjir hingga tergenang air cukup dalam.

Melansir dari laman Kompas.com, pada 22 hingga 23 Februari 2020, DKI Jakarta kembali diterjang banjir.

Hal ini tampak melalui postingan di Instagram @hotmanparisofficial, yang dilansir Grid.ID pada (26/2/2020).

Dalam video tersebut, terlihat Hotman Paris sedang berada di dalam mobil lamborghini mewahnya yang berwarna hitam.

Ia terlihat tengah melintasi jalanan ibukota yang sudah terendam banjir.