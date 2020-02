Pengamat Nilai Sumut Berpeluang Cetak Inflasi dan Deflasi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Selama Februari, sejumlah harga kebutuhan pokok masyarakat bergerak beragam dengan sebagian ada yang mencatatkan kenaikan ataupun penurunan.

Pengamat Ekonomi Sumatera Utara (Sumut), Gunawan Benjamin mengatakan daging ayam menjadi komoditas yang mengalami penurunan lebih kurang Rp 2000 an per kilogram (kg).

Saat ini harga daging ayam dijual dikisaran 27 hingga 28 ribu dibandingkan dengan bulan sebelumnya dikisaran 30 ribu per kg.

"Telur ayam juga mengalami penurunan sekitar seribuan per kg. Saat ini telur ayam dijual dikisaran Rp 21 ribuan dari harga sebelumnya di kisaran Rp 22 ribuan per kg.

Bawang merah juga mengalami penurunan sekitar Rp3 ribuan per kg. Dari sebelumnya sekitar Rp36 ribuan di Januari. Pada bulan Februari ini rata rata dijual dikisaran Rp33 ribuan per Kg," ujar Gunawan di Medan, Kamis (27/2/2020).

Diakuinya, cabai rawit juga mengalami penurunan harga, dari rata rata pada bulan Januari sebesar Rp36 ribuan per kg. saat ini dijual dikisaran Rp33 ribuan per kg. Minyak goreng juga mengalami penurunan dari rata rata Rp12 ribuan per kg menjadi Rp11 ribuan per kg.

"Berbeda dengan sejumlah harga yang tadi saya sebutkan, cabai merah mengalami kenaikan dalam rentang Rp2 ribu higga Rp7 ribu rupiah per kg," ucapnya.

Ia menjelaskan cabai merah bergerak sangat variatif seiring dengan memburuknya cuaca sehingga variasi harganya sangat beragam di pasar.

Cabai gunung dan dataran rendah juga mengalami variasi harga yang sangat berbeda. Pada Januari, harga cabai merah bergerak dalam kisaran Rp30 ribuan per kg.

• Inflasi Sumut Makin Tinggi, Bank Indonesia Minta Pemerintah Daerah Kontrol Harga Cabai dan Bawang

"Nah, saat ini harga cabai bergerak dikisaran angka 36 ribuan per kg," katanya.