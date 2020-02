PERSIB HARI INI: 18 Pemain Disusun Pelatih Persib Robert Alberts, Liga 1 Mulai 29 Februari Besok

Liga 1 2020 Jadwal Liga 1 2020 akan segera bergulir pada Sabtu (29/2/2020) besok.

Jadwal pekan pertama gelaran Liga 1 2020 akan digelar sejak, Sabtu (29/2/2020) hingga Senin (2/3/2020).

Jadwal siaran langsung Liga 1 2020 dapat dilihat di akhir artikel.

Ada sembilan pertandingan dalam pekan perdana Liga 1 2020.

Sembilan pertandingan itu di antaranya Persebaya vs Persik, Madura United Vs Barito Putera, Persiraja vs Bhayangkara FC, Persipura vs PSIS, Persija vs Borneo FC, PSM vs PSS, Persib vs Persela, Bali United vs Persita, dan PS Tira Persikabo vs Arema FC.

Dari sembilan pertandingan tersebut akan ada empat pertandingan yang disiarkan langsung di Indosiar.

Laga yang akan disiarkan langsung di Indosiar adalah Persebaya Vs Persik Kediri, Persija Jakarta Vs Borneo FC, Persib Bandung Vs Persela Lamongan, Bali United Vs Persita.

