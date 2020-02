Ini Tiga Langkah Pertama Jalankan Bisnis Longrich

OWNER Bussiness Center Longrich Medan, Robinhut bersama tim merayakan ulangahun ke 4, Bussiness Center Longrich Sumatera Utara (Sumut) dengan Lunch Gathering and Sharing Business di Cradle Space Cambridge Mall Medan, Sabtu (29/2/2020).

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - Rayakan ulang tahun ke 4, Bussiness Center Longrich Sumatera Utara (Sumut) menggelar Lunch Gathering and Sharing Business di Cradle Space Cambridge Mall Medan, Sabtu (29/2/2020).

Owner Bussiness Center Longrich Medan, Robinhut mengatakan proses bisnis Longrich ini sangat simpel dan mudah dijalankan.

"Member kita lebih kurang 10 ribu member dari berbagai kota di Indonesia, mahasiswa ada, ibu rumah tangga juga ada, kalangan pengusaha juga ada, semua itu bisa bergabung di Longrich. Setiap orang itu punya hak untuk mencapai kesuksesan ke dalam bisnis kita," ucap Robinhut didampingi Sri Rukmawati, 7 Diamond Internasional Longrich.

Longrich ini menggunakan sistem seperti supermarket online maka bisa membantu setiap orang untuk proses membeli barang kebutuhan harian hanya dari rumah.



Hanya dengan sebuah handphone di tangan bisa membeli barang dan sistemnya dropship dan bisa diantar sampai rumah.

"Produk Longrich itu kebutuhan harian misalnya shampo, sabun arang, sabun mandi, odol, pembalut,

deodorant dan banyak juga suplement yang mendukung kesehatan kita," ungkap Robinhut.

• Keju Kesu Semakin Bisa Maju dan Perluas Bisnis berkat Teknologi GrabKitchen

Ia menjelaskan kata dari Longrich memiliki filosofi dimana long adalah Legacy Of Next Generation dan Rich adalah Responsibiliy, Integrity, Care , dan Honesty, yang merupakan core value dari perusahaan Longrich.

"Long artinya Legacy Of Next Generation, bisa diwariskan kepada generasi kita selanjutnya, dan Rich adalah Responsibiliy, Integrity, Care , dan Honesty, kita ingin menjalankan bisnis ini berpegang pada filosofi rich tersebut," ungkapnya.

Longrich merupakan perusahaan OEM terbesar di Asia yang memiliki banyak klien perusahaan terkenal seperti GlaxoSmithKline (GSK), yang memiliki produk andalan yaitu pasta gigi Sensodyne.

Longrich mendapat penghargaan sebagai perusahaan supplier terbaik dari GSK.

Longrich juga merupakan supplier perusahaan Brand terkenal seperti Unilever, Adidas, Carrefour, SKII, KAO, TESCO dan lain lain.