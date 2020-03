Deddy Corbuzier Beberkan Alasannya Berhenti Menjadi Mentalis dan Tolak Tawaran Go International

TRIBUN-MEDAN.com- Karier Deddy Corbuzier sebagai mentalis terbilang sangat sukses.

Tidak hanya memenangkan berbagai penghargaan, Deddy Corbuzier juga sempat mendapatkan tawaran untuk tampil di luar negeri.

Namun Deddy Corbuzier kemudian mengurungkan niatnya menjadi pesulap dunia.

Deddy Corbuzier memutuskan berhenti menjadi seorang mentalis dan memilih berkarier sebagai presenter di Indonesia.

Hal itu dilakukannya agar Deddy bisa lebih fokus mengurus putra tercintanya, Azka Corbuzier.

Ketika ditanya apakah berkarier di kancah internasional masih menjadi hal penting dalam hidupnya, Deddy mengaku tidak.

"Kalau kamu di umur 20-an, go international mungkin bisa menjadi achievement atau goal."

"Tetapi ketika gue berusia 44 tahun, goal hidup gue bukan lagi go international, tapi how to make happy life."

"Dan hidupku bahagia bisa dengan go international atau berkarier di sini," terang Deddy dikutip dari video kanal YouTube Cinta Laura, Sabtu (29/2/2020).

Diceritakan Deddy, setelah bercerai, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk membesarkan Azka.