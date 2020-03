Karen Pooroe Unggah Foto Pelukan Terakhir dengan Jasad Anaknya

TRIBUN-MEDAN.com- Kasus kematian anak semata wayang Karen Pooroe dan Arya Satria Claproth, Zefania Carina (Zefi) Jumat (7/2/2020) hingga kini masih bergulir.

Sebelumnya Arya Satria Claproth yang selama ini bungkam akhirnya buka suara tentang meninggalnya anak semata wayang.

Terbaru, Karen Pooroe mengunggah foto di instagram dirinya memeluk jasad Zefania Carina sembari menangis, Sabtu (29/02/2020).

• Syifa Hadju Ketakutan hingga Takut Bertemu Orang Tak Dikenal, Diancam Akan Diperkosa

@karenpooroe

"Whatever u said!!! Kamu Tidak berhak menghalangi hak anak untuk bersama ibunya..

apapun pembelaanmu,arogansimu membawa maut!!

look what happened??!!! I have to hold my baby for the last time!!

Come and face me!! U can bring all your family..I will stand ALONE!!!"

Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol tersebut beberapa kali mengunggah foto sang anak.

Pada hari yang sama, Karen Pooroe membagikan kolase foto Zefania Carina dengan menyertakan pesan sedih.