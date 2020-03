Ariel NOAH dan BCL Bakal Hadir di Indonesian Idol Malam Ini?

TRIBUN-MEDAN.com- Indonesian Idol Result & Reunion yang disiarkan langsung di stasiun televisi RCTI malam ini, Lyodra Ginting asal Medan, Sumatera Utara dan Tiara Anugrah asal Jember, Jawa Timur bakal berjuang hidup-mati untuk menjadi juara Indonesia Idol.

Siapa yang akan jadi idola baru di Indonesia bakal ditentukan malam ini.

Dilansir dari laman Instagram @indonesianidolid, ada bocoran Tiara bakal membawakan tembang I Surrender milk Celine Dion, sedangkan Tiara melantunkan tembang And I'm Telling You milik Jennifer Holliday.

indonesianidolid: Hai Idol Lovers! Di panggung #IdolResultReunion #DiIndonesiaAja kita akan menyaksikan performance @tiaraanugrahh yang membawakan lagu "I Surrender" - @celinedion

indonesianidolid: Hai Idol Lovers! Di panggung #IdolResultReunion #DiIndonesiaAja kita akan menyaksikan performance @lyodraofficial yang membawakan lagu "And I'm Telling You (I'm Not Go)" - @jenniferhollidaydreamgirl

Jadi makin penasaran kan apa kejutannya?

Bahkan dalam teasernya, Indonesian Idol menayangkan video sesi latihan Lyodra dan Tiara dengan Ariel Noah.

Dalam cuplikan video tersebut, mereka sedang berlatih membawakan tembang Jalani Mimpi milik Ariel.

Dari teaser tersebut, kemungkinan Ariel NOAH bakal menghadiri babak akhir dari Indonesian Idol musim X.

Pekan lalu, BCL berhalangan hadir di Indonesia Idol karena masih berkabung karena ditinggal wafat suami tercinta Ashraf Sinclair sehingga posisinya sebagai juri digantikan oleh Rossa.