Bertabur Bintang, Sigalovada Music Akan Gelar Ochestra Concert dan Launching Album Terbaru

Tribun-Medan.com, Medan - Musik merupakan media universal yang dapat diterima dari segala umur mulai dari anak-anak hingga dewasa.

Hal inilah yang ingin dibawakan oleh Sigalovada Music dalam acara Charity Ochestra Concert dan Launching Album bertajuk The Sound of Soul yang akan diselenggarakan pada 14 Maret 2020 mulai open gate pukul 18.00 di Sigalovada Convention Hall lt. 5, Medan.

Hal tersebut disampaikan oleh Pembina Sigalovada Music, Bhante Aggacitto saat menyambangi kantor Tribun Medan Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 37, Babura, Senin (2/3/2020).

Ia menjelaskan bahwa kegiatan ochestra dan launching Album ini diadakan dalam rangka kegiatan amal untuk mendukung program beasiswa pendidikan santri Sigalovada. Dalam ochestra ini juga dilatarbelakangi ingin memperkenalkan musik buddist kepada anak muda dan masyarakat luas.

"Di sini kita ingin mengenalkan dan membranding lagu-lagu khususnya lagu buddist. Kita melihat di Medan ini belum ada ochestra untuk musik buddist, jadi dalam launching ini kita juga akan bagikan secara percuma 15 ribu keping dalam bentuk CD. Setelah acara ini juga akan dikirimkan ke vihara-vihara seluruh Indonesia," ujar Bangte.

Kunjungan Sigalovada Music disambut baik oleh pimpinan perusahaan Tribun Medan, Setiawan. Setiawan mengungkapkan bahwa Tribun Medan siap untuk menjadi partner dalam acara ochestra pada tanggal 14 Maret mendatang.

"Kami dari Tribun Medan untuk seluruh kegiatan yang diadakan di vihara ataupun kegiatan lainnya sangat mendukung kegiatan positif seperti ini. Untuk teman-teman Sigalova Music juga jangan sungkan kita akan bantu untuk publikasikan baik dalam cetak maupun online," tutur Setiawan.

Dalam Ochestra Sigalova ini, Sigalova Music juga akan mempersembahkan beberapa lagu dari delapan lagu yang masuk ke dalam album The Sound of Love dengan menghadirkan penyanyi dan penari, diantaranya Yeeda Lee, Zettarius, Deddy Chen, Ochestra by Shine Music, Jade Music School dan banyak penyanyi lainnya.

Bhante mengungkapkan bahwa ochestra ini akan membawakan beberapa lagu yang liriknya berasal dari kitab. Ia menuturkan bahwa metode seperti akan lebih mudah diterima oleh masyarakat khususnya anak muda.

"Bhante memilih musik kenapa tidak ceramah karena orang-orang mendengarkan ceramah sejam, beberapa orang akan mengantuk, berbeda dengan musik. Disini lagu lagu yang kita buat tidak terlepas dari apa yang di kitab dan kita sederhanakan menjadi lagu yang enak. Ketika didengarkan dengan tenang, pesan yang kita berikan akan tersampaikan," ujar Bhante.

Bagi yang ingin mengetahui informasi lebih lengkap dapat mengunjungi instagram Sigalovada Music di @sigalovadamusic atau dapat menghubungi ke nomor 0822-6613-3398 a/n Melda dan 0857-6751-6307 a/n Lina. (cr13/tribun-medan.com)