Lyodra Atau Tiara, Inilah Finalis Indonesian Idol X yang Paling Dipuji Juri

TRIBUN-MEDAN.com - Kontestan Tiara Anugrah dan Lyodra Ginting telah siap bertarung bertarung di babak Result and Reunion Show Indonesian Idol X, Senin (2/3/2020) malam nanti.

Pastinya, keduanya telah mempersiapkan segala sesuatu untuk memikat hati masyarakat Indonesia agar nantinya keluar sebagai sang juara.

Terlepas dari itu semua, keduanya telah menunjukkan kebolehannya pada panggung Grand Final Indonesian Idol X, pekan lalu, Senin (24/2/2020).

Tidak sedikit pujian dan masukan yang dilontarkan dewan juri untuk Tiara dan Lyodra.

Kompas.com merangkum menjadi satu pujian dan kritik yang dilontarkan dewan juri pekan lalu.

Lihat Foto Kontestan Indonesian Idol X Tiara Anugrah. (Bidik layar YouTube Indonesian Idol)

1. Tiara Anugrah

Pada babak Grand Final Indonesian Idol X pekan lalu, Tiara mendapatkan kesempatan menyanyikan empat lagu dengan genre yang berbeda-beda.

Lagu tersebut yakni "Kertonyono Medot Janji" yang berduet langsung dengan pennyanyinya Denny Caknan, dan "Kangen" karya Ahmad Dhani yang berkolaborasi dengan Dul Jaelani.

Kemudian ada juga yang dilantunkan secara solo yakni "The Greates of All" yang dipopulerkan Gerogo Benson dan Gemintang Hatiku dari LALEIMANINO.