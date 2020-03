Virus Corona di Asia dan Indonesia, Avril Lavigne Batalkan Tur dengan Berat Hati

TRIBUN-MEDAN.com- Banyak tur Asia para musisi yang terpaksa dibatalkan akibat virus Corona.

Mulai dari Khalid, Green Day, BTS, hingga Avril Lavigne.

Avril Lavigne mengumumkan kabar tur Asianya batal melalui Instagram pada Minggu (1/3/2020).

Pelantun lagu 'Wish You Were Here' tersebut mengunggah poster yang memperlihatkan sejumlah nama lokasi tur di Asia yang dicoret.

Lokasi tersebut antara lain Shenzhen, Shanghai, Tokyo, Osaka, Manila, Hongkong, dan masih banyak lainnya.

Dalam keterangan foto, Avril mengaku cukup sedih karena hal tersebut.

"Saya sangat sedih mengumumkan bahwa kami tidak dapat mengunjungi pasar Asia karena wabah koronavirus yang terus-menerus.

Band saya, kru dan saya telah bekerja keras untuk membawa tur ini ke seluruh dunia dan benar-benar kacau.

Tolong semuanya jaga dirimu dan tetap sehat. Kalian dalam pikiran dan doa saya dan kami berharap untuk segera mengumumkan acara yang dijadwalkan ulang," tulis Avril.