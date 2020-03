PROFIL Lyodra Ginting, Pemenang Indonesia Idol Season 10, Pernah Berlatih Bersama Erwin Gutawa

TRIBUN-MEDAN.com, Dalam Final Indonesian Idol Season 10 Lyodra keluar sebagai juara pertama pada Senin (2/3/2020) malam.

Setelah diumumkan menjadi pemenang, gadis asal Medan ini langsung memeluk Tiara.

Terlihat Tiara juga memberikan selamat kepada Lyodra.

Lyodra pun terlihat menitikan air mata bahagia saat tahu bahwa ia menjadi juara pertama Indonesian Idol Season 10.

Gadis yang dijuluki The Next Diva Indonesia ini mendapatkan hadiah Rp 150 juta serta satu unit mobil All New Nissa Livina.

Sedangkan, Tiara menjadi runner-up Indonesian Idol Season 10.

Tiara juga mendapatkan hadiah satu unit mobil All New Nissan Livina.

Tak hanya itu, Tiara juga mendapatkan hadiah Rp 100 juta.

Berikut ini profil Lyodra Ginting

Lyodra Margaretha Ginting atau dikenal dengan Lyodra Ginting merupakan juara Indonesian Idol Season 10.