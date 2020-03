Rianti Cartwright Hamil Anak Pertama setelah 9 Tahun Menanti, Suami Tak Bisa Berhenti Menangis

Saat menjalani program bayi tabung untuk kedua kalinya, Rianti yang takut kecewa lagi, memilih untuk tidak memberitahu banyak orang dan menjalani program diam-diam.

TRIBUN-MEDAN.com - Sempat gagal mendapatkan bayi lewat program IVF (In Vitro Fertilization), Rianti Cartwright dan Cassanova Alfonso atau Cas akhirnya mendapat kabar bahagia di usaha kedua dengan embrio yang masih tersisa.

Dalam vlog berjudul "#CASANDRISTORY THE NEXT CHAPTER OF OUR IVF JOURNEY PART 2", Rianti Cartwright menceritakan bagaimana dia akhirnya berusaha bangkit dan selalu mensyukuri setiap hal yang ada dalam hidupnya setelah mengalami kegagalan program kehamilan.

Namun, ia tak lagi seantusias saat pertama kali menjalani program IVF.

Rianti lebih berprinsip bahwa pada akhirnya semua sudah ditentukan oleh Tuhan, oleh sebab itu ia dan suami hanya bisa berusaha dan berdoa.

Bahkan, saat ada jeda waktu dua minggu setelah menjalani embrio transfer, Rianti Cartwright yang pada program sebelumnya tergoda melakukan testpack, tidak melakukannya kali ini.

Rianti sabar menanti hingga tiba saat dilakukan tes darah untuk mengetahui hasil dari embrio transfer tersebut.

"Lagi makan siang tiba-tiba WhatsApp dari Morula, aku langsung deg-degan, dilihat enggak ya," ujar Rianti seperti dikutip Kompas.com, Selasa (3/3/2020).

Di satu sisi, Rianti Cartwright penasaran. Di sisi lain, ia takut kembali merasa kecewa.