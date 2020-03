Tara Basro Sebarkan Pesan Positif untuk Mencintai Tubuh Sendiri, Pamer Pose Tanpa Busana

TRIBUN-MEDAN.com- Aktris Andi Mutiara Pertiwi Basro atau yang dikenal Tara Basro tengah menjadi perbincangan publik.

Hal ini potret penampilan terbukanya yang diunggah di akun Instagramnya.

Pemain film Pengabdi Setan tersebut mengunggah foto dirinya yang hanya menggunakan bra dan celana dalam.

Rupanya ada pesan positif yang ingin disampaikan Tara Basro dari fotonya tersebut.

Sebagai seorang publik figur Tara Basro mengaku kerap mendengar kritikan mengentai bentuk tubuhnya yang dianggap tidak sempurna.

"Dari dulu yang selalu gue denger dari orang adalah hal jelek tentang tubuh mereka, akhirnya gue pun terbiasa ngelakuin hal yang sama, mengkritik dan menjelek2an," tulis Tara Basro di akun Instagramnya.

Lantaran hal itu Tara Basro mengajak semua orang khususnya wanita untuk lebih mencintai diri sendiri.

Mensyukuri apa yang telah dimiliki saat ini apapun kondisinya.

"Andaikan kita lebih terbiasa untuk melihat hal yang baik dan positif, bersyukur dengan apa yang kita miliki dan make the best out of it daripada fokus dengan apa yang tidak kita miliki," sambungnya.