Duma Riris Buka Suara, Soal Judika Nyanyikan Lagu Sedih Hingga Buat BCL Menangis

TRI BUN-MEDAN.com - Momen penyanyi Bunga Citra Lestari ( BCL) menangis di Indonesian Idol X ketika Judika menyanyi rupanya berujung kritik publik.

Kritik tersebut juga disampaikan kepada Judika.

Mengetahui hal tersebut, istri Judika yang juga model, Duma Riris Silalahi, angkat bicara.

Duma menanggapi kritik netizen dan menyebut bahwa lagu "Tak Mungkin Bersama" diciptakan sebelum suami BCL, Ashraf Sinclair, meninggal dunia.

"Enggak tega deh lihat BCL sampe nangis seperti itu. Dia mau datang saja dengan kekuatan hati sudah patut diacungi jempol, eh malah dibikin nangis dengan lagumu, Bro. Momennya kurang pas nyanyiin lagu sesedih itu di depan seseorang yang masih dalam berduka. But sorry to say this," ujar akun seventheena pada akun Instagram Judika, seperti dikutip dari Warta Kota, Kamis (5/3/2020).

Kritik netizen tersebut dijawab Duma. Menurut Duma, sang suami, Judika, juga sudah meminta izin BCL sebelum menyanyikan lagu tersebut.

"@seventheena mau meluruskan saja. Ini lagu sudah lama diciptakan dan kebetulan keadaannya lagi related sama salah satu juri. Sebelum nyanyi lagu ini, Judika juga sudah nanya sama Unge (BCL) boleh nyanyi lagu sedih enggak, Unge bilang, boleh kok," tulis Duma Riris menanggapi komentar netizen.

Duma Riris mengatakan, Judika tidak akan menyanyikan lagu tersebut tanpa seizin BCL.

"Kalau tadinya enggak boleh, Judika enggak akan bawain kok. Stay positif ya. Yang temanan saja enggak keberatan kok," tulis Duma.