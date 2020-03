Amerika Luncurkan Serangan Senjata Biologis Corona, Pimpinan Garda Revolusi Iran Beberkan Bukti

TRI BUN-MEDAN.com, Pimpinan Garda Revolusi Iran beberkan bukti Amerika melakukan serangan lewat senjata biologis berupa virus corona ke negerinya.

Komandan Garda Revolusi Iran mengatakan coronavirus mungkin disebabkan oleh serangan biologis AS

Pimpinan Garda Revolusi Iran (IRGC) mengatakan virus corona mungkin merupakan hasil dari serangan biologis AS.

Mayjen Hossein Salami yang sebelumnya bersumpah untuk bersihkan planet bumi dari 'kekotoran' Israel dan AS, dilansir dari The Jerusalem Post, membuat komentar dalam keterlibatan yang sama di mana dia memuji Qassem Suleimani yang mengelola pasukan Quds elit IRGC sampai dia terbunuh pada Januari oleh serangan drone AS di Irak.

Kantor berita pelajar Iran melaporkan Salami mengatakan bahwa virus corona mungkin merupakan produk dari "invasi biologis AS".

() Virus Corona diIran, Penasehat Tertinggi Meninggal Dunia; Angka Kematian Terbesar di Luar Tiongkok (WANA NEWS AGENCY via REUTERS)

Virus corona tentu bukan produk serangan AS.

Melainkan penyakit yang berasal dari Wuhan, salah satu kota di provinsi Hubei Wuhan, China.

Dan kini virus itu telah menyebar ke setiap benua di dunia selain Antartika.

Iran dan Italia kini memiliki angka kematian tertinggi di luar daratan utama China.