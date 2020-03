Dijuluki Nenek Tercantik, Penampilan Puspa Dewi di Usia Kepala Lima Tak Kalah dari Anak ABG

Di usianya yang sudah berkepala lima, Puspa Dewi dianggap memiliki penampilan seperti ABG. Padahal kini ia sudah memiliki cucu.

TRIBUN-MEDAN.com - Sosok Puspa Dewi beberapa waktu lalu viral dijuluki sebagai nenek tercantik.

Lantaran di usianya yang sudah berkepala lima, Puspa Dewi dianggap memiliki penampilan seperti ABG.

Apalagi kini Puspa Dewi sudah resmi berstatus sebagai nenek karena cucu pertamanya baru saja lahir.

Puspa Dewi awalnya membagikan kabar bahagia di akun Instagram, Kamis (20/2/2020), lalu.

Adapun cucu pertama itu dilahirkan menantunya yang bernama Veronica Vivi.

"Welcome to the world cucu pertamaku @neilhaverhadii sayang...

Baby Neil Haver Hadi, 20.02.20 jam 05.16 WIB dg berat 3,66 kg dan panjang 53 cm.

Putra pertama dr anak anakku yg berbahagia @dennishadii & @veronicavivi ...